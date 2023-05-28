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«Даллас» сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

«Даллас Старс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Даллас» сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НХЛ
© РИА Новости

Встреча прошла на арене «Вегаса» и завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев отличились российский нападающий Иван Барбашев и канадец Чандлер Стивенсон. У гостей голами отметились Люк Гленденинг, Джейсон Робертсон и Тай Делландреа, оформивший дубль.

Таким образом, «Даллас», несмотря на отставание на старте серии 0-3, сократил его до счета 2-3. Следующий матч пройдет 30 мая в 03:00 по московскому времени. В финальной серии победитель этого противостояния встретится с «Флоридой Пантерс», которая оказалась сильнее «Каролины Харрикейнс» на Востоке (4-0).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2021/2022 команда обыграла в финале «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-2 в серии.

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