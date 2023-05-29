Вратарь Самсонов о травме: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг

«Как шея? Сейчас уже нормально, последние три дня так вообще ничего не болит. Хотя бы почувствовал себя нормальным человеком, а до этого всё болело: спина, пах и шея. Но с того момента, когда получил травму, мне нужно было хотя бы дня три, чтобы я начал ей двигать. Неудачно развернулся, партнёр по команде неудачно попал. Было тяжело, два дня вообще двигать

Сначала я думал, что сломал ключицу. Сразу плечо отключилось. Когда в раздевалку пришёл, начали смотреть, я понял, что с ключицей всё нормально, просто шею не повернуть. Наши доктора молодцы, сделали всё как надо. В принципе, на четвёртый матч уже мог выйти, но, как понял, в клубе не стали рисковать. МРТ ничего хорошего не показала: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг», — сказал Самсонов в интервью Sport24.