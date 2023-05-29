$79.97-0.0285.92+0.04

Самсонов — о травме: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал о своей травме шеи. Напомним, голкипер получил повреждение по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:3 ОТ). На 37-й секунде второго периода он столкнулся со своим одноклубником Люком Шенном.

Вратарь Самсонов о травме: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг
© Чемпионат.com

«Как шея? Сейчас уже нормально, последние три дня так вообще ничего не болит. Хотя бы почувствовал себя нормальным человеком, а до этого всё болело: спина, пах и шея. Но с того момента, когда получил травму, мне нужно было хотя бы дня три, чтобы я начал ей двигать. Неудачно развернулся, партнёр по команде неудачно попал. Было тяжело, два дня вообще двигать

Сначала я думал, что сломал ключицу. Сразу плечо отключилось. Когда в раздевалку пришёл, начали смотреть, я понял, что с ключицей всё нормально, просто шею не повернуть. Наши доктора молодцы, сделали всё как надо. В принципе, на четвёртый матч уже мог выйти, но, как понял, в клубе не стали рисковать. МРТ ничего хорошего не показала: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг», — сказал Самсонов в интервью Sport24.

В розыгрыше Кубка Стэнли Илья провёл за канадский клуб девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий