Самсонов рассказал об опасных последствиях травмы шеи

Вратарь "Торонто" Самсонов заявил, что из-за травмы шеи кровь могла попасть в его мозг
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Самсонов рассказал о серьезной травмы шеи, полученной в плей-офф сезона-2022/23.
"Неудачно развернулся, партнер по команде неудачно попал. Было тяжело, два дня вообще двигать шеей не мог. Сначала я думал, что сломал ключицу. Когда в раздевалку пришел, начали смотреть, я понял, что с ключицей все нормально, просто шею не повернуть. МРТ ничего хорошего не показала: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг", — сказал Самсонов в интервью Sport24.
Самсонов травмировался в третьем матче серии с "Флоридой" во втором раунде плей-офф НХЛ. В начале второго периода он столкнулся с одноклубником защитником Люком Шенном. Вратарь покинул лед и больше в игру не вернулся. Напомним, что прошлым летом Самсонов, который ранее на протяжении трех лет выступал за "Вашингтон", подписал контракт сроком на один сезон с "Торонто" с зарплатой $1,8 млн.
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