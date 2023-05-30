Самсонов рассказал об опасных последствиях травмы шеи

"Неудачно развернулся, партнер по команде неудачно попал. Было тяжело, два дня вообще двигать шеей не мог. Сначала я думал, что сломал ключицу. Когда в раздевалку пришел, начали смотреть, я понял, что с ключицей все нормально, просто шею не повернуть. МРТ ничего хорошего не показала: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг", — сказал Самсонов в интервью Sport24.