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Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии и вышла в финал турнира в Минске

Сборная России по хоккею (белые, не старше 20 лет) одержала крупную победу над командой Белоруссии U 21 в полуфинальном матче Лиги Ставок Кубка будущего.

Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии и вышла в финал турнира в Минске
© ФХР

Встреча «Лиги Ставок Minsk Cup 3×3 XHL» состоялась в рамках международного турнира Лига Ставок Кубок будущего, который проходит в Минске с 27 по 30 мая.

Игра завершилась со счетом 7:1 (1:1, 4:0, 2:0) в пользу россиян, в составе которых Руслан Гимбатов оформил дубль, также по шайбе на счету Артема Проничкина, Макара Насретдинова, Александра Щербакова, Алексея Василькова и Максима Великова. У белорусов отличился Максим Войтович.

В финале турнира встретятся команды России, а сборные Белоруссии поборются за бронзу.

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