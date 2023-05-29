Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии и вышла в финал турнира в Минске

Сборная России по хоккею (белые, не старше 20 лет) одержала крупную победу над командой Белоруссии U 21 в полуфинальном матче Лиги Ставок Кубка будущего.

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Встреча «Лиги Ставок Minsk Cup 3×3 XHL» состоялась в рамках международного турнира Лига Ставок Кубок будущего, который проходит в Минске с 27 по 30 мая.

Игра завершилась со счетом 7:1 (1:1, 4:0, 2:0) в пользу россиян, в составе которых Руслан Гимбатов оформил дубль, также по шайбе на счету Артема Проничкина, Макара Насретдинова, Александра Щербакова, Алексея Василькова и Максима Великова. У белорусов отличился Максим Войтович.