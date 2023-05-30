Тренер Билялетдинов: на ЧМ-2023 сборная России дошла бы до финала

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил шансы сборной России, если бы она выступала на ЧМ-2023.
«Не все игры чемпионата смотрел – просто не было интереса. Оценки матчам тоже давать не буду. Считаю, что сборная России однозначно играла бы в финале. Но это спорт, в решающем матче могли победить, могли бы и проиграть. Но «красная машина» всегда показывает хороший хоккей и завоёвывает медали», — цитирует Билялетдинова ТАСС.
Напомним, планетарное первенство проводилось в Латвии и Финляндии. Победу одержала сборная Канада, одолевшая в финале Германию со счётом 5:2. Это чемпионство стало для «кленовых листьев» уже 28-м по счёту. Таким образом, североамериканская команда обошла по общему количеству титулов Россию (5) и СССР (22).