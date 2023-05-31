Российский вратарь стал фаворитом на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский стал фаворитом на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Lenta.ru

Авторы сайта выбирали претендента на «Конн Смайт Трофи» между Бобровским и его одноклубником, форвардом Мэттью Ткачуком. Они отметили, что несмотря на то, что нападающий забрасывал шайбы в самые важные моменты матчей, это было бы невозможно без мастерства голкипера. Игру Бобровского на протяжении плей-офф назвали великолепной и звездной.

В финале сезона-2022/2023 сыграют «Флорида Пантерс» и «Вегас Голден Найтс». Пантеры разгромили «Каролину Харрикейнс» на Востоке (4-0). «Вегас» оказался сильнее «Даллас Старс» на Западе (4-2).