В Чехии закрыли Зал хоккейной славы, вратарь Гашек собственноручно собрал свои вещи

Зал хоккейной славы Чехии был закрыт в связи с экономической невыгодностью проекта, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Чехии. Отмечается, что существующая экспозиция не исчезнет полностью — новый зал должен быть открыт не позднее марта 2024 года. Вдобавок к нему планируется создание виртуального Зала славы, который сможет вместить больше уникальных хоккейных артефактов.