$80.99+0.3186.50-0.01

В Чехии закрыли Зал хоккейной славы, Гашек собственноручно собрал свои вещи

Зал хоккейной славы Чехии был закрыт в связи с экономической невыгодностью проекта, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Чехии. Отмечается, что существующая экспозиция не исчезнет полностью — новый зал должен быть открыт не позднее марта 2024 года. Вдобавок к нему планируется создание виртуального Зала славы, который сможет вместить больше уникальных хоккейных артефактов.

В Чехии закрыли Зал хоккейной славы, вратарь Гашек собственноручно собрал свои вещи
© Чемпионат.com

«Нынешний Зал хоккейной славы Чехии был первым подобным проектом, который был у нас, поэтому он был оцифрован и будет сохранён. Мы можем предложить его фанатам для онлайн-просмотра», — заявил член исполнительного комитета Бедржих Щербан.

Как сообщает журналист Зденек Янда в своём «твиттере», член Зала хоккейной славы Чехии вратарь Доминик Гашек самостоятельно забрал принадлежавшие ему экспонаты.

Соцсети
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий