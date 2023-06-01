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Роман Ротенберг рассказал о политике зарплат в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что петербургский клуб не может себе позволить, чтобы один игрок сильно выделялся в плане зарплаты по сравнению со своими одноклубниками.

Ротенберг рассказал о политике зарплат в СКА
© Матч ТВ

СКА в плей офф дошел до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА с общим счетом 2–4.

— Мы не можем себе позволить, чтобы один игрок сильно выделялся в плане зарплат. Понятно, что есть ребята, первые два звена, которые получают больше, может быть, чем третье и четвертое [звено], хотя у нас все звенья равные, но мы не можем позволить себе, чтобы один игрок получал явно больше, чем остальные.

У нас есть такая политика, философия нашего клуба, которой уже несколько лет — мы не даем игрокам денег больше, чем мы считаем, что это будет правильно для баланса команды. Потому что сильно влияет на командную психологию, если у одного игрока зарплата в два раза больше, чем у остальных. Это влияет на коллектив. У нас все в равных условиях. У нас такого нет, — сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

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