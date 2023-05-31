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Овечкин принял решение запатентовать фразу о «русской машине»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял решение запатентовать свою легендарную фразу «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»). В конце мая он подал заявку в Роспатент на ее регистрацию, пишет портал Adindex.

Овечкин запатентует произнесенную 15 лет назад фразу
© globallookpress.com

Отмечается, что эти слова Овечкин произнес после инцидента на площадке 15 лет назад, после которого хоккеист с трудом покинул лед. На следующий день он заявил, что с ним все в порядке.

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Кроме того, Александр подал в ведомство заявку на регистрацию логотипа своей международной академии хоккея.

Напомним, что в этом сезоне Овечкин участвовал в 74 матчах НХЛ. В его активе 42 заброшенных шайбы и 33 результативные передачи.

Для того, чтобы опередить канадца Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб, ему следует удачно попасть в ворота соперников еще 72 раза.

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