Овечкин запатентует произнесенную 15 лет назад фразу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял решение запатентовать свою легендарную фразу «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»). В конце мая он подал заявку в Роспатент на ее регистрацию, пишет портал Adindex.

Отмечается, что эти слова Овечкин произнес после инцидента на площадке 15 лет назад, после которого хоккеист с трудом покинул лед. На следующий день он заявил, что с ним все в порядке.

Кроме того, Александр подал в ведомство заявку на регистрацию логотипа своей международной академии хоккея.

Напомним, что в этом сезоне Овечкин участвовал в 74 матчах НХЛ. В его активе 42 заброшенных шайбы и 33 результативные передачи.