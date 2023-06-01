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«Авангард» объявил о расставании с нападающим Якуповым и защитником Беловым

«Авангард» объявил о расставании с нападающим Наилем Якуповым и защитником Антоном Беловым.

ХК «Авангард» объявил об уходе двух обладателей Кубка Гагарина
© Чемпионат.com

29-летний форвард в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл 16 матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков. В плей-офф на счету Якупова 14 игр и 3 (1+2) результативных балла. Всего в КХЛ на счету Якупова 253 матча, в которых форвард набрал 138 (70+68) очков.

Белов в прошедшем сезоне провёл за омский клуб 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (1+12) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету 36-летнего защитника одна результативная передача в 14 матчах при показателе полезности «+5». Всего в КХЛ на счету опытного защитника 749 матчей, в которых Белов набрал 216 (58+158) очков при показателе полезности «+193».

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