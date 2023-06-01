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«Салават Юлаев» по-прежнему не погасил долги по зарплате

«Салават Юлаев» по-прежнему не погасил долги по зарплате, сообщает «БИЗНЕС Online».

«Салават Юлаев» по-прежнему не погасил долги по зарплате
© Чемпионат.com

По сообщению издания, долгов в клубе накопились примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получают зарплату с начала года. «Салават» пытался взять кредит у государственных организаций, но получил отказ.

Последний срок погашения задолженностей был установлен на 30 апреля. Континентальная хоккейная лига наложила на уфимский клуб запрет на регистрацию игроков, хотя на официальном сайте КХЛ недавно подписанный клубом вратарь Александр Самонов указан как игрок «Салавата Юлаева».

18 мая 2023 года генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявлял, что все долги по зарплате клуб погасит в конце мая.

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