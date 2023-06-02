$80.88-0.0987.10+0.52

Появились новые подробности об инциденте с пьяной девушкой в номере Ничушкина

Представители клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» сообщили полиции Сиэтла, почему российский нападающий команды Валерий Ничушкин покинул отель после инцидента с пьяной девушкой в номере отеля. Новые подробности появились у Seattle Times.

Появились новые подробности об инциденте с пьяной девушкой в номере Ничушкина
© Lenta.ru

Врач команды Брэдли Чангстрем заявил, что хочет оставить информацию о здоровье хоккеиста конфиденциальной. Он подчеркнул, что сотрудники клуба забрали россиянина ради его собственного здоровья и безопасности. Отмечается, что находившаяся в номере девушка вела себя агрессивно.

Ранее 2 июня департамент полиции Сиэтла опубликовал видео из отеля, где, предположительно, произошел инцидент с участием Ничушкина. 28 апреля The Denver Post заявил, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». Позже в команде опровергли эту информацию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий