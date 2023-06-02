Появились новые подробности об инциденте с пьяной девушкой в номере Ничушкина

Представители клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» сообщили полиции Сиэтла, почему российский нападающий команды Валерий Ничушкин покинул отель после инцидента с пьяной девушкой в номере отеля. Новые подробности появились у Seattle Times.

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Врач команды Брэдли Чангстрем заявил, что хочет оставить информацию о здоровье хоккеиста конфиденциальной. Он подчеркнул, что сотрудники клуба забрали россиянина ради его собственного здоровья и безопасности. Отмечается, что находившаяся в номере девушка вела себя агрессивно.

Ранее 2 июня департамент полиции Сиэтла опубликовал видео из отеля, где, предположительно, произошел инцидент с участием Ничушкина. 28 апреля The Denver Post заявил, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.