Стало известно, почему хоккеист Ничушкин покинул отель в Сиэтле после инцидента с пьяной девушкой

Стали известны подробности инцидента с российским форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным.

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Ранее департамент полиции Сиэтла опубликовал кадры с нательной камеры офицеров Райана Бикрофта и Джошуа Найта, которые в апреле приехали на вызов в отель, где располагались игроки «Колорадо» во время матчей с «Сиэтл Кракен» в Кубке Стэнли.

На видео запечатлено, как врач «Колорадо» Брэдли Чангстрем говорит офицеру в вестибюле отеля, что в номере Валерия Ничушкина сотрудниками команды была найдена женщина.

Также врач рассказал, что официальные лица команды «пытались развести их по разным комнатам», прежде чем россиянин ушел в сопровождении начальника службы безопасности команды.

Девушка находилась в гостиничном номере хоккеиста в состоянии сильного алкогольного опьянения. Чангстрем решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911. На видео он утверждает, что между ее обнаружением и звонком прошло по крайней мере полтора часа.

В тот вечер Ничушкин не сыграл с «Сиэтл Кракен» в рамках третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ. С тех пор он не появлялся в команде.

Чангстрем заявил, что у него есть более подробная информация о здоровье Ничушкина, но он хочет, чтобы она оставалась конфиденциальной. В докладе полицейского начальству говорится, что сотрудники клуба «забрали его ради его собственного здоровья и безопасности».