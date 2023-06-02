Контракты двоих россиян попали в рейтинг худших в НХЛ по версии The Athletic

Известный портал The Athletic опубликовал рейтинг самых худших контрактов по соотношению цена-качество среди всех команд Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне. В него попали двое россиян.

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Контракт российского защитника Ивана Проворова признали худшим в «Филадельфии Флайерз». Хоккеист получает $ 6,75 млн в год, его соглашение будет действовать ещё два сезона. Средняя полезность (GVSA на 82 матча) Проворова составила -0,5. На счету защитника 27 (6+21) очков в 82 встречах.

Другим россиянином, попавшим в список, стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Форвард, чей контракт действует ещё два года, получает $ 7,8 млн за сезон. Средняя полезность (GVSA/82) Кузнецова составила -0,3. Нападающий сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.