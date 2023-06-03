$80.88-0.0987.10+0.52

Хоккеисты "Флориды" и "Вегаса" сыграют в финале Кубка Стэнли

Игроки "Флориды" и "Вегаса" в ночь на воскресенье встретятся в первом матче финала Кубка Стэнли. Эти команды ранее не становились победителями плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеисты "Флориды" и "Вегаса" сыграют в финале Кубка Стэнли
© РИА Новости

Серия начнется двумя играми в Лас-Вегасе, которые пройдут в ночь 4 и 6 июня. 9 и 11 июня матчи состоятся в Санрайзе. Если потребуется, оставшиеся встречи пройдут 14, 17 и 20 июня.

Видео дня

Оба клуба выступают в НХЛ сравнительно недавно и сыграют в финале Кубка Стэнли во второй раз. "Флорида" выступает в лиге около 30 лет и в первый раз дошла до финала на третий сезон своего существования - в 1996 году. Тогда она уступили в четырех матчах "Колорадо", который только переехал из Квебека. Если "Флорида" сочетала относительно успешные выступления с провальными, то "Вегас" за пять лет четыре раза выходил в полуфинал, а в свой первый сезон в 2018 году добрался до финала, уступив там "Вашингтону" (1-4).

"Вегас" не попал в плей-офф только в сезоне-2021/22, однако в дальнейшем клуб показал, что стабильность в его выступлениях никуда не делась. По правилам НХЛ, состав нового клуба лиги перед дебютным сезоном набирается из игроков, выставленных на драфт расширения остальными командами чемпионата. Четыре игрока из состава сезона-2017/18 до сих пор выступают за "Вегас", одним из них является второй бомбардир команды Джонатан Маршессо.

Несмотря на короткую историю, команда нашла свой стиль, построенный на системности в игре, хотя почти весь нынешний состав "Вегаса" был собран через обмены. Поступательное движение вылилось в первую в истории клуба победу в своей конференции по итогам регулярного чемпионата, когда им удалось обойти "Эдмонтон" с Коннором Макдэвидом и действующего победителя плей-офф "Колорадо". Клуб базируется в абсолютно нехоккейном штате в плане традиций, однако благодаря умелому маркетингу "Вегас" быстро стал популярным в регионе. Неслучайно председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов в плане развития своего клуба ориентировался именно на команду из Невады, что можно усмотреть и во внешнем сходстве хоккейных арен в Омске и Лас-Вегасе.

В нынешнем плей-офф "Вегас" обыграл "Виннипег" (4-1), "Эдмонтон" (4-2) и "Даллас" (4-2).

"Бобровский очень долго шел к такому успеху"

"Флорида" попала в плей-офф в последний момент. Команда заняла второе место среди команд, споривших за wild card. С конца марта южане выиграли шесть раз подряд, обыграв в том числе и прямых конкурентов "Баффало" и "Оттаву", и опередили на одно очко в борьбе за последнее место в Кубке Стэнли "Питтсбург". В плей-офф "Флорида" сенсационно в семи матчах обыграла победителя регулярного сезона "Бостон", а в сериях с "Торонто" и "Каролиной" проиграла лишь один матч.

Нападение "Флориды" выглядит куда более звездным, чем у "Вегаса". Форвард Мэттью Ткачук, выменянный у "Калгари" год назад, является вторым бомбардиром плей-офф и одним из претендентов на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли ("Конн Смайт трофи"). Еще одним лидером команды является финский нападающий Александр Барков - сын известного российского форварда Александра Баркова - старшего, входившего в сезоне-2022/23 в тренерский штаб "Спартака" в Молодежной хоккейной лиге.

Другим претендентом на "Конн Смайт трофи" является российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский. 34-летний голкипер пропустил концовку регулярного чемпионата и первые три матча серии с "Бостоном". Однако затем вернулся в ворота и из 13 матчей плей-офф проиграл только 2, а также впервые в карьере не пропустил ни одной шайбы в игре Кубка Стэнли (в серии против "Каролины"). В первой же игре полуфинала с "Каролиной", закончившейся победой "Флориды" в четвертом овертайме со счетом 3:2, россиянин отразил 63 броска.

Бобровский является первым российским вратарем, завоевавшим приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата, и единственным россиянином, получившим этот трофей дважды (2013, 2017), однако предстоящий финал Кубка Стэнли будет первым в его карьере. "Соглашусь, что Сергей очень долго шел к такому локальному успеху, он заслуженно будет играть в финале, это для него первый плей-офф, который он проходит успешно, мощно, с таким запасом прочности. В его исполнении такая игра в свое время была на Кубке мира. Это кропотливый ежедневный труд, зная Сергея, он не складывает руки, постоянно развивается", - сказал ТАСС тренер голкиперов "Локомотива" Рашит Давыдов, работавший с Бобровским в сборной России. В настоящий момент в тренерском штабе "Флориды" работает тренер по мастерству Максим Иванов.

Российские и советские обладатели Кубка Стэнли

Главным тренером "Флориды" является 56-летний канадец Пол Морис, в 2002 году он выводил в финал Кубка Стэнли "Каролину", которая тогда уступила "Детройту" с Сергеем Федоровым и Игорем Ларионовым. В сезоне-2012/13 он был наставником магнитогорского "Металлурга", команда уступила в первом раунде Кубка Гагарина. "Флориду" Морис возглавил перед нынешним сезоном, в декабре 2021 года его уволили из "Виннипега", где он работал около 10 лет и с которым в 2018 году уступил "Вегасу" в полуфинале Кубка Стэнли.

Если Бобровский впервые сыграет в финале, то форвард "Вегаса" Иван Барбашев постарается выиграть свой второй Кубок Стэнли. В 2019 году не проведший ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге Барбашев пришел через игру в одной из канадских молодежных лиг и фарм-клубе "Сент-Луиса" к своему главному трофею в карьере. В конце февраля этого года в результате обмена на молодого канадца Зака Дина он оказался в "Вегасе". В 2019 году Барбашев стал лидером Кубка Стэнли по количеству силовых приемов, а в этом году раскрылся и как бомбардир, войдя в пятерку самых результативных игроков своей команды с 15 очками (6 голов + 9 передач).

"Однозначно буду болеть за Бобровского и Пола Мориса. В "Вегасе" играет Барбашев, но я его не знаю. Один делает самые важные сэйвы, другой забивает важные голы. Позади все явные претенденты. Будет важно, как проявят себя вратари и как сыграют лидеры", - подчеркнул в беседе с ТАСС бывший главный тренер "Металлурга" и помощник Мориса в магнитогорской команде Илья Воробьев.

Бобровский в случае победы в финале станет 37-м российским хоккеистом - обладателем Кубка Стэнли. В качестве игроков из россиян победителями плей-офф становились Сергей Федоров, Игорь Ларионов (оба - 1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003), Евгений Малкин (2009, 2016, 2017), Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов (оба - 1997, 1998), Сергей Зубов (1994, 1999), Сергей Немчинов (1994, 2000), Олег Твердовский (2003, 2006), Павел Дацюк (2002, 2008), Вячеслав Войнов (2012, 2014), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев (все - 2020, 2021), Александр Карповцев, Алексей Ковалев (оба - 1994), Валерий Зелепукин (1995), Алексей Гусаров, Валерий Каменский (оба - 1996), Владимир Константинов (1997), Дмитрий Миронов (1998), Владимир Малахов, Александр Могильный (оба - 2000), Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин (оба - 2004), Антон Бабчук (2006), Илья Брызгалов (2007), Сергей Гончар (2009), Андрей Локтионов (2012), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все - 2018), Барбашев, Владимир Тарасенко (оба - 2019), Александр Волков (2020), Валерий Ничушкин (2022). В качестве тренеров плей-офф выигрывали Фетисов в составе "Нью-Джерси" (2000), Гончар в "Питтсбурге" (2016, 2017) и отец выступавшего в НХЛ Павла Буре Владимир Буре в "Нью-Джерси" (2000, 2003).

В 1998 году фамилия Константинова была нанесена на кубок в знак заслуги перед игроком, который годом ранее попал в автокатастрофу. Имя Локтионова было внесено на трофей по просьбе "Лос-Анджелеса", несмотря на то, что россиянин не сыграл и половины матчей в регулярном чемпионате и не был в заявке на финал плей-офф. Теоретически в финале могут сыграть Григорий Денисенко ("Флорида") и Павел Дорофеев ("Вегас"), хотя они не провели и половины матчей регулярного сезона. Имя хоккеиста наносится на Кубок Стэнли, если он сыграл за команду-победителя хотя бы в одном матче финальной серии либо провел половину игр регулярного чемпионата. В этом году, как и в прошлом, россияне не смогут привезти трофей в РФ. В последний раз кубок в Россию привозили в начале сентября 2021 года игроки "Тампы" Василевский, Сергачев и Кучеров, тогда трофей побывал в Москве, Уфе и Нижнекамске.

Обладателями Кубка Стэнли становились и советские хоккеисты. В 1989 году руководство "Калгари" вручило перстень чемпиона плей-офф Сергею Пряхину, включив его также в командную фотографию, несмотря на то, что он не играл в финале и провел всего две игры в регулярном сезоне. Через год чемпионский перстень после победы "Эдмонтона" был подарен Анатолию Семенову, хотя он также не играл в финале.

Хоккей, Владимир Буре, Пол Морис, Антон Бабчук, Александр Могильный, Дмитрий Афанасенков, Рашит Давыдов, Алексей Гусаров, Валерий Зелепукин, Мэттью Ткачук, Илья Воробьев, Михаил Сергачев, Валерий Каменский, Джонатан Маршессо, Иван Барбашев, Сергей Брылин, Вячеслав Козлов, Григорий Денисенко, Игорь Ларионов, Павел Дорофеев, Коннор Макдэвид, Владимир Малахов, Илья Брызгалов, Сергей Немчинов, Олег Твердовский, Николай Хабибулин, Александр Карповцев, Александр Крылов, Сергей Федоров, Максим Иванов, Сергей Зубов, Павел Буре, Андрей Локтионов, Владимир Константинов, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, Анатолий Семенов, Никита Кучеров, Валерий Ничушкин, Сергей Гончар, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов, Дмитрий Орлов, Алексей Ковалев, Александр Барков, Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, Александр Волков, СБОРНАЯ РОССИИ, Металлург, ХК Авангард, Спартак
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий