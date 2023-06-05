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В "Адмирале" рассказали о сложностях при поиске иностранных хоккеистов

Владивостокский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" по-прежнему находится в поиске двух иностранных игроков. Об этом ТАСС в понедельник рассказал спортивный директор клуба Вадим Аверкин.

В "Адмирале" рассказали о сложностях при поиске иностранных хоккеистов
© РИА Новости

"Остались только две вакансии легионеров, а так команда практически сформирована, - сказал Аверкин. - К сожалению, рынок не такой богатый, плюс затрудняет ситуацию то, что многие не хотят ехать. Вопрос довольно сложный".

С сезона-2023/24 на матчи чемпионата КХЛ российские клубы смогут заявлять не более трех иностранных игроков. На хоккеистов из Белоруссии и Казахстана ограничение не распространяется. После окончания сезона "Адмирал" из легионеров покинули чешский защитник Либор Шулак (перешел в "Авангард") и словацкий форвард Михал Криштоф (перешел в "Сочи"). Единственным иностранным игроком с действующим контрактом в "Адмирале" является канадский защитник Колби Уильямс.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что в "Адмирал" перейдет защитник "Ак Барса" Марк Янчевский, проведший в прошедшем сезоне 16 матчей и сделавший две передачи в регулярном чемпионате КХЛ. "Могу подтвердить, что он перейдет в обмен на денежную компенсацию", - сказал Аверкин.

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