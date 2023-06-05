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Экс-пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ была ужасной, она разрушила европейский хоккей

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг критически высказался о КХЛ.

КХЛ обвинили в разрушении европейского хоккея
© Чемпионат.com

«КХЛ была ужасной. Она разрушила европейский хоккей, выступив против Лиги чемпионов и не позволив командам играть в ней. Вы можете себе представить, чтобы английские клубы не играли в Лиге чемпионов? Немыслимо. Это всего лишь одна вещь.

Кроме того, надо учитывать, что участие в КХЛ сделало с иностранными командами. Как выглядели, например, «Слован» из Братиславы, «Йокерит» из Хельсинки, «Медвешчак» из Загреба, «Лев» из Праги, «Динамо» из Риги после ухода из КХЛ? Одних уже нет, другие почти обанкротились. Если бы «Слован» был просто развлечением, а не хоккейным клубом с традициями, он бы обанкротился. В Ригу всегда вливали деньги в начале сезона, чтобы они могли хоть как-то функционировать, но в конце у них всегда были финансовые проблемы.

КХЛ могла бы быть хорошей лигой, если бы в неё играли только в России. Но они принимали новые клубы, чисто из-за политических интересов. Их абсолютно не интересовал «Слован», они просто хотели показать, что «Слован» играет не в Словакии, а в чемпионате России. Я очень хорошо знаю нескольких человек из «Слована». В последние годы в КХЛ у них не было ни цента по итогам сезона. Помните игру, на которую они отправились с одним вратарём? Это была катастрофа», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.

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