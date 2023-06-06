Нападающий «Флориды» высказался об игре Бобровского после провального матча в финале

«Он был нашим лучшим игроком. Он огромная, важная часть нашей команды. Мы всегда можем доверять ему, но нам нужно больше помогать ему. Нам нужно лучше играть в обороне. Мы дали слишком много шансов забить ему», — приводит слова Лунделля The Athletic.