Пас российского игрока помог «Вегасу» разгромить «Флориду» в финале Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» разгромил «Флориду Пантерс» во втором матче финала Кубка Стэнли-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Лас-Вегас и завершилась со счетом 7:2. Победу хозяевам помог одержать голевой пас 27-летнего российского форварда Ивана Барбашева. Он был признан второй звездой матча. В первой игре нападающий также совершил результативную передачу.

Таким образом, «Вегас» упрочил преимущество в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2-0. Команды будут играть до четырех побед. Следующая встреча клубов пройдет 9 июня в 03:00 по московскому времени.