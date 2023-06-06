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Пас российского игрока помог «Вегасу» разгромить «Флориду» в финале Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» разгромил «Флориду Пантерс» во втором матче финала Кубка Стэнли-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пас российского игрока помог «Вегасу» разгромить «Флориду» в финале Кубка Стэнли
© Lenta.ru

Встреча прошла в Лас-Вегас и завершилась со счетом 7:2. Победу хозяевам помог одержать голевой пас 27-летнего российского форварда Ивана Барбашева. Он был признан второй звездой матча. В первой игре нападающий также совершил результативную передачу.

Голами у хозяев отметились Алек Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио, а также Бретт Хауден и Джонатан Маршессо, которые оформили по дублю. У гостей отличились Антон Лунделль и Мэттью Ткачук.

Таким образом, «Вегас» упрочил преимущество в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2-0. Команды будут играть до четырех побед. Следующая встреча клубов пройдет 9 июня в 03:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2021/2022 команда обыграла в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-2 в серии.

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