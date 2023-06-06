Дзюба — о любимом клубе НХЛ: нравилось играть за них в PlayStation

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что симпатизирует «Чикаго Блэкхокс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.

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«Какой у меня любимый клуб НХЛ? Вообще я всегда симпатизировал «Чикаго Блэкхокс». Особенно мне нравилось, когда там играли Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Они там были в по

И мне всегда нравилось за них играть в PlayStation. Но в последнее время, уже года три-четыре, я начал очень переживать за «Тампу-Бэй», потому что там много российских игроков.