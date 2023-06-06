Тренер Назаров: в КХЛ надо принять больше российских команд, а фамилии игроков писать кириллицей

«Сегодня день русского языка и 224 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этой связи хочется остановиться сразу на двух моментах. В КХЛ нужно принять ещё больше российских команд. Преимущественно из глубинок, но не забывать про Новокузнецк, Красноярск, Тулу, другие крупные города. Важно расширять лигу за счёт доверия к молодёжи и отечественным клубам.



Кроме того, считаю, что фамилии хоккеистов на свитерах в КХЛ нужно писать не латиницей, а кириллицей. Знаю, что по поводу этой темы ходит много споров и разворачивается уйма дискуссий, но моя позиция такова. Наш великий язык многие недруги боятся в Европе, сносят памятники тому же Пушкину, а мы должны прославлять русский язык и делать всё для его популяризации. Хочется, чтобы наша лига ежегодно росла во всех направлениях, делая акцент на отечественном продукте. Кстати, для иностранных тренеров нужно в обязательном порядке вводить минимальное знание русского языка. Если мы сами не будем продвигать наш язык, за нас это никто делать не будет», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.