Экс-хоккеистов "Динамо" Мальцева и Давыдова наградили орденами Александра Невского

Мальцеву 73 года, он выступал за "Динамо" с 1967 по 1984 год, в составе команды стал многократным призером чемпионатов СССР и обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР Мальцев дважды становился олимпийским чемпионом и один раз завоевывал серебряную медаль Игр. Давыдову 84 года, он является одним из шести трехкратных олимпийских чемпионов в истории хоккея наряду с Владиславом Третьяком, Анатолием Фирсовым, Виктором Кузькиным, Андреем Хомутовым и Александром Рагулиным.