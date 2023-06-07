"Ак Барс" объявил о переходе лучшего игрока прошлого сезона КХЛ Яшкина

«Ак Барс» объявил о подписании нападающего Дмитрия Яшкина. Пресс-служба казанского клуба выложила видеоролик, в котором хоккеист надевает кепку «Ак Барса» и говорит, что он присоединился к команде. Сообщается, что 30-летний нападающий подписал контракт сроком на три года.

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг недавно объявил, что Яшкин покидает питерский клуб. Яшкин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата прошедшего сезона.