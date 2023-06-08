Форвард «Колорадо» Мальцев рассказал о случайной поездке в гетто в США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал, как он случайно попал в гетто во время проживания в США.
«Один раз мы с друзьями отдыхали и, судя по всему, ввели в навигатор неправильную локацию. Приехали, вышли из машины, к нам подошел человек и сказал, чтобы мы убирались из этого района, потому что здесь могут быть неприятности», — передает слова Мальцева «Спорт-Экспресс».
Мальцев ранее признался, что ему в пример всегда ставили партнера по «Колорадо» — российского нападающего Валерия Ничушкина.
«Ничушкин приходит до тренировки, чтобы поработать. После тренировки у него также своя программа. Мне все время его ставили в пример. И тут главные факторы — трудолюбие и работоспособность», — сказал Мальцев.
Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» произвел обмен российского защитника Ивана Проворова в «Коламбус Блю Джакетс». В сделке также принимал участие «Лос-Анджелес Кингз».