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Форвард «Колорадо» Мальцев рассказал о случайной поездке в гетто в США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал, как он случайно попал в гетто во время проживания в США.

Форвард «Колорадо» Мальцев рассказал о случайной поездке в гетто в США
© РИА Новости

«Один раз мы с друзьями отдыхали и, судя по всему, ввели в навигатор неправильную локацию. Приехали, вышли из машины, к нам подошел человек и сказал, чтобы мы убирались из этого района, потому что здесь могут быть неприятности», — передает слова Мальцева «Спорт-Экспресс».

Мальцев ранее признался, что ему в пример всегда ставили партнера по «Колорадо» — российского нападающего Валерия Ничушкина.

«Ничушкин приходит до тренировки, чтобы поработать. После тренировки у него также своя программа. Мне все время его ставили в пример. И тут главные факторы — трудолюбие и работоспособность», — сказал Мальцев.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» произвел обмен российского защитника Ивана Проворова в «Коламбус Блю Джакетс». В сделке также принимал участие «Лос-Анджелес Кингз».

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