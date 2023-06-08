Форвард «Колорадо» Мальцев рассказал о случайной поездке в гетто в США

«Один раз мы с друзьями отдыхали и, судя по всему, ввели в навигатор неправильную локацию. Приехали, вышли из машины, к нам подошел человек и сказал, чтобы мы убирались из этого района, потому что здесь могут быть неприятности», — передает слова Мальцева «Спорт-Экспресс».