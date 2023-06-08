Московское «Динамо» обменяло защитника Зайцева в «Спартак» на денежную компенсацию

В регулярном чемпионате КХЛ-2022/2023 хоккеист провёл 35 матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В плей-офф защитник выходил на лёд в одной встрече, не отметившись результативными действиями. Показатель полезности игрока обороны составил «+15».