The San Diego Union-Tribune «Флорида» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли затянется

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Счёт в серии может стать равным.

Завтра, 11 июня, состоится четвёртый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом». Матч начнётся в 03:00 мск.

«Флорида» — «Вегас»: прогноз на матч Кубка Стэнли

Ставка: победа «Флориды» за 1:35.

«Вегас» был очень близок к тому, чтобы повести 3-0 в финальной серии. Он выигрывал 2:1 в третьем матче, российский нападающий команды Иван Барбашёв мог снимать все вопросы, но попал в перекладину. А затем слово взял Мэттью Ткачук, восстановивший равновесие за 133 секунды до конца третьего периода.

А в овертайме победу «Флориде» принёс Картер Вераге. Между прочим, «Пантерз» впервые в истории выиграли матч финала Кубка Стэнли. В 1996 году в серии против «Колорадо» они не смогли зацепить и одной игры.

В текущем плей-офф овертайм превратился для «Флориды» в синоним победы – команда забрала семь подобных матчей из семи возможных. Это второй результат в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Монреалю», который в 1993 году в дополнительное время выиграл 10 матчей из 11.

«Я думаю, что многие вещи в игре мы делали правильно. Мы просто не смогли забить последний гвоздь в крышку гроба», – отреагировал на результат матча главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди. В «Бостоне», вероятно, думали также. И где «мишки» теперь?

Вновь отлично сыграл российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, которого признали второй звездой матча. На его счету 25 отражённых бросков из 27. Именно его сейвы помогли «пантерам» остаться в игре и затем сравнять счёт.