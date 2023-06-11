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"Вегас" в третий раз обыграл "Флориду" в финальной серии плей-офф НХЛ

"Вегас" в гостях победил "Флориду" со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вегас" в третий раз обыграл "Флориду" в финальной серии плей-офф НХЛ
© ТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Чендлер Стивенсон (2-я и 28-я минуты) и Вильям Карлссон (32). У проигравших голы забили Брэндон Монтур (37) и Александр Барков (44). Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31. Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев не набрал очков во втором матче подряд.

"Вегас" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч пройдет 14 июня в Лас-Вегасе.

По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2), в третьем - "Даллас" (4-2). "Флорида" заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В предыдущих раундах "Флорида" была сильнее "Бостона" (4-3), "Торонто" (4-1) и "Каролины" (4-0).

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