"Вегас" в третий раз обыграл "Флориду" в финальной серии плей-офф НХЛ

"Вегас" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч пройдет 14 июня в Лас-Вегасе.

По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2), в третьем - "Даллас" (4-2). "Флорида" заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В предыдущих раундах "Флорида" была сильнее "Бостона" (4-3), "Торонто" (4-1) и "Каролины" (4-0).