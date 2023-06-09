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Фото Ничушкина появилось впервые после скандала в гостинице в Сиэтле

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал на фото в «сториз» своей супруги Светланы Гаврилюк. Она выложила его фото впервые с инцидента в отеле Сиэтла во время плей-офф НХЛ.

Фото Ничушкина появилось впервые после скандала в гостинице в Сиэтле
© Betassist

На фото Ничушкин предстал со спины. В настоящее время хоккеист с женой находится в Москве. В последующих сториз супруга Ничушкина показала фото в театре и одном из столичных ресторанов.

Соцсети

Напомним, что в конце апреля Ничушкин попал в громкий скандал. Сообщалось, что в номере гостиницы, в которой остановился хоккеист, обнаружили пьяную девушку. В дальнейшем история подтвердилась с помощью видео, которое было сделано нательными камерами местных полицейских.

Позднее выяснилось, что девушка является гражданкой Украины. Сама она говорила, что некий плохой человек забрал у неё паспорт. Подробности той громкой истории до сих пор неизвестны, но с тех пор Ничушкин за «Колорадо» не играл.

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