Защитник «Вегаса» прокомментировал игру Бобровского после поражения от «Флориды»

«Мы создали несколько хороших моментов. Бобровский в этих моментах сделал несколько хороших сейвов, особенно во втором периоде. Ещё один в конце первого периода. В прошлом матче такие голы заходили. Сейчас мы немного притормозим, чтобы посмотреть, что сможем сделать при игре «пять на пять», чтобы создать больше моментов в следующей встрече», — приводит слова Пьетранджело The Athletic.