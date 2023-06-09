Брат хоккеиста «Вегаса» Барбашева рассказал, почему игрок не приезжает в Россию

"Приедет ли Ваня в Россию? Вряд ли. Последний раз он здесь был, когда Кубок Стэнли привозил. Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США. Условия другие: все удобнее, комфортнее подготовка проходит. Рассказывал, что один раз готовился в России и после возвращения его отправили в АХЛ", - заявил Сергей Барбашев.