Брат хоккеиста «Вегаса» Барбашева рассказал, почему игрок не приезжает в Россию

Брат форварда "Вегаса" Барбашева заявил, что Ивана отправили в АХЛ после приезда из России
Нападающий воронежского "Бурана" Сергей Барбашев рассказал, почему его брат Иван Барбашев, который играет за "Вегас Голден Найтс", не приезжает в Россию с 2020 года. Его слова передает Legalbet.
"Приедет ли Ваня в Россию? Вряд ли. Последний раз он здесь был, когда Кубок Стэнли привозил. Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США. Условия другие: все удобнее, комфортнее подготовка проходит. Рассказывал, что один раз готовился в России и после возвращения его отправили в АХЛ", - заявил Сергей Барбашев.
Иван Барбашев вместе с "Вегасом" борется за победу в финале Кубка Стэнли с "Флоридой Пантерз". Счет в серии 2:1 в пользу "Голден Найтс". Барбашев в нынешнем розыгрыше плей-офф провел 20 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал 11 результативных передач. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за "Вегас" Барбашев забил шесть голов и сделал 10 результативных передач. Он был обменян в "Голден Найтс" из "Сент-Луис Блюз", в составе которого россиянин забросил 10 шайб и сделал 19 ассистов за 59 игр.
Ранее российский вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский подвел итоги третьего матча финала Кубка Стэнли с "Вегас Голден Найтс".