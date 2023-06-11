В ночь на 11 июня по московскому времени прошел четвертый матч финала Кубка Стэнли между "Флоридой Пантерз" и "Вегас Голден Найтс". Встреча завершилась победой "Вегаса" со счетом 3:2.

После финальной сирены хоккеисты устроили массовую драку, в которой поучаствовал даже вратарь "рыцарей" Эдин Хилл.

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский, который отразил в этой игре 28 бросков из 31, участие в драке не принимал. В составе "Вегаса" дубль оформил Чандлер Стивенсон, еще одну шайбу в ворота соперников отправил Вильям Карлссон. Голы за "Флориду" на счету Брэндона Монтура и Александра Баркова.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Вегас Голден Найтс" ведет в финальной серии со счетом 3-1.Пятая игра серии до четырех побед пройдет в Парадайсе 14 июня и начнется в 3:00 по московскому времени.