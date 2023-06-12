Овечкин попал в топ самых раскрученных проспектов в истории НХЛ по версии Daily Faceoff

В рейтинг попал российский нападающий Александр Овечкин , задрафтованный «Вашингтон Кэпиталз» в 2004 году под первым номером. В топе форвард расположился на девятом месте.

Отметим, что в список попали не только хоккеисты, которых драфтовали. Например, Бобби Орр и Уэйн Гретцки не участвовали в драфтах, так что рядом с их фамилиями написан год дебюта в лиге.