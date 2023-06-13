ХК «Трактор» продлил контракт с защитником Шепелевым

«Новый односторонний контракт Александр Шепелев заслужил своей игрой в прошлом сезоне, когда в ходе чемпионата он был поднят из «Челмета» в «Трактор» и доказал своё право на нахождение в основном составе. У Шепелева есть потенциал, он может ещё добавить в игре на обеих сторонах площадки и сделать команду сильнее», — приводит слова генерального менеджера Алексея Волкова официальный сайт клуба.