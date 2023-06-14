Хоккеист «Вегаса» стал 12-м россиянином, дважды выигравшим Кубок Стэнли

«Иван выходит на рынок свободных агентов, и посмотрим, что будет. Конечно, ему нравится в «Вегасе». Но будем вести переговоры с командой. Тем более до 1 июля мы можем общаться только с «Вегасом». Конечно, у Барбашева на рынке будет очень много вариантов и предложений», — сказал Мильштейн.