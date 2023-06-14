Хоккеист «Вегаса» стал 12-м россиянином, дважды выигравшим Кубок Стэнли

Российский хоккеист Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой в пятой игре финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (9:3).
«Голден Найтс» выиграли серию со счетом 4-1, а россиянин во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Первый свой трофей россиянин выиграл в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.
Помимо Барбашева, дважды обладателями Кубка Стэнли в качестве хоккеистов становились 11 россиян: голкипер Андрей Василевский, защитники Сергей Зубов, Вячеслав Фетисов, Олег Твердовский, Вячеслав Войнов, Владимир Константинов, Михаил Сергачев, а также форварды Вячеслав Козлов, Павел Дацюк, Сергей Немчинов, Никита Кучеров.
Ранее агент Ивана Барбашева Дэн Мильштейн заявил, что пока не обсуждал с руководством клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) новый контракт российского нападающего.
«Иван выходит на рынок свободных агентов, и посмотрим, что будет. Конечно, ему нравится в «Вегасе». Но будем вести переговоры с командой. Тем более до 1 июля мы можем общаться только с «Вегасом». Конечно, у Барбашева на рынке будет очень много вариантов и предложений», — сказал Мильштейн.