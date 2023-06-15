Экс-защитник «Ак Барса» перешел в «Адмирал»

«Адмирал» на официальном сайте объявил о подписании одностороннего контракта сроком на один год с экс-защитником казанского «Ак Барса» Марком Янчевским.

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В КХЛ провёл 31 матч, заработал 3 очка (0+3) при показателе полезности "-6". Во Всероссийской хоккейной лиге сыграл 162 матча. На его счету 72 очка (14+58).

Марк Янчевский начинал играть в Магнитогорске. Выступал в командах: «Стальные Лисы» (2014-2019), «Амурские Тигры» (2017), «Зауралье» (2017-2020), «Нефтяник» (2020-2021). С 2021 года играл в структуре казанского «Ак Барса», выступая как за основную команду, так и «Барс» в ВХЛ.