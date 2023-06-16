Губерниев сравнил хоккеистов НХЛ Овечкина и Малкина

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев восхитился игрой нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и сравнил его с игроком «Питтсбурга» Евгением Малкиным. Об этом он рассказал «Рейтингу букмекеров».

«Человек-гол, который нацелен на ворота. Человек-праздник, потому что, когда он на площадке, у людей праздник.

Но если сравнивать его с Малкиным, я Женю люблю не только потому, что он женат на моей подруге Ане Кастеровой. Если Овечкин виртуозно играет на рояле, то Малкин способен и играть на рояле, и таскать его, и чинить, взять ударные инструменты и все остальные», — сказал Губерниев.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Малкин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Его команда не смогла попасть в плей-офф турнира, также как и «Кэпиталз». Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.