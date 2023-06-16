Защитник Георгий Мишарин завершил карьеру игрока

Клуб ВХЛ «Горняк-УГМК» объявил тренерский состав на сезон-2023/2024. Примечательно, что в него вошёл бывший защитник клубов КХЛ Георгий Мишарин. Ранее «Чемпионат» сообщал о скором завершении игровой карьеры защитника.

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Как сообщает пресс-служба «Горняка-УГМК», Мишарин будет занимать должность тренера по работе с защитниками. Будучи игроком, Мишарин провёл за «Автомобилист» 82 матча в регулярных чемпионатах и четыре в плей-офф.

Главным тренером ХК «Горняк-УГМК» остаётся Алексей Алексеев, который дважды подряд выводил клуб в 1/4 финала Кубка Петрова. Тренером по работе с атакующими игроками «Горняка-УГМК» назначен 55-летний специалист Борис Тимофеев. Продолжит свою работу в «Горняке-УГМК» специалист по работе с вратарями Рустэм Ганеев.