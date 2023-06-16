Кожевников: фигуры Николишина и Барбашева вызывают лишь смех

«Послушайте, Барбашёв — это крепкий форвард четвёртого-пятого звеньев сборной России. Нет никаких сравнений не то что с Овечкиным и Малкиным, но даже с Брылиным, который в своё время был похож по стилю и выиграл три Кубка Стэнли. Многие форварды КХЛ — те же Радулов, Яшкин, Шипачёв или Хайруллин — на голову выше. Считаю, что НХЛ мы должны воспринимать адекватно. Да, лучшая лига мира. Да, в первых звеньях там собраны лучшие игроки. Но сотворять себе кумиров из средних, рабочих хоккеистов — большая ошибка. При всём уважении к Барбашёву.



С большим отптимизмом воспринял назначение Андрея Николишина президентом Федерации хоккея Москвы. Работы там море. В былые времена едва ли не половину наших великих сборных составляли воспитанники хоккея столичного региона — Вячеслав Фетисов, Владимир Крутов, Борис и Евгений Майоровы, Вячеслав Старшинов, Борис Михайлов, Владимир Петров, Игорь Ларионов, Александр Овечкин и так далее по огромному списку. А сегодня москвичей в сборных страны — раз-два и обчёлся, штучный товар. Думал, что Николишин в такой ситуации как раз и займётся своим делом, тем более в Москве столько академий — работай и наводи порядок! Но, к сожалению, пока в его исполнении вижу только критику в Интернете.



Сегодня фигура Николишина вызывает такой же смех, как фигура «лидера олимпийской сборной России» Барбашёва. Причём самое любопытное, что идёт потеря берегов. Только у нас в России, которая терпит всё, президент Федерации параллельно может быть скаутом НХЛ и подыскивать молодёжь для своего заокеанского клуба. Такой вот кадровый мост Москва — Чикаго (смеётся)», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.