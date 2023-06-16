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The Athletic назвал 15 игроков НХЛ, которым переплачивают и чьи контракты могут выкупить

The Athletic составил список из 15 игроков НХЛ, которым платят больше, чем они заслуживают, и чьи контракты могут выкупить в ближайшее межсезонье.

The Athletic назвал 15 игроков НХЛ, которым переплачивают
© Чемпионат.com

Примечательно, что в топ попал лидер «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, а также важная часть «Бостон Брюинз» — Тейлор Холл.

Топ-15:

1. Виктор Олофссон, «Баффало Сэйбрз»; 2. Джош Бейли, «Нью-Йорк Айлендерс»; 3. Майк Хоффман, «Монреаль Канадиенс»; 4. Джефф Питри, «Питтсбург Пингвинз»; 5. Ян Рутта, «Питтсбург Пингвинз»; 6. Баркли Гудроу, «Нью-Йорк Рейнджерс»; 7. Тейлор Холл, «Бостон Брюинз»; 8. Энтони Бовиллье, «Ванкувер Кэнакс»; 9. Блейк Уилер, «Виннипег Джетс»; 10. Ник Ледди, «Сент-Луис Блюз»; 11. Кевин Хейз, «Филадельфия Флайерз»; 12. Тайлер Майерс, «Ванкувер Кэнакс»; 13. Коди Сеси, «Эдмонтон Ойлерз»; 14. Тони Деанджело, «Филадельфия Флайерз»; 15. Мэтью Жозеф, «Оттава Сенаторз».

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