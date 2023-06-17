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Легионер ЦСКА рассказал о сложностях жизни в России

Шведский защитник хоккейного ЦСКА Фредрик Клаэссон рассказал о сложностях в первые месяцы жизни в России. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Легионер ЦСКА рассказал о сложностях жизни в России
© ТАСС

Хоккеист признался, что самым непростым испытанием для него стал языковой барьер.

«Понимать приложения, как доехать на метро до арены, какую игру хотят видеть от меня тренеры», — заявил легионер.

Он отметил, что решение о переезде в Россию не было для него тяжелым, поскольку желание выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) у него появилось еще четыре года назад.

Клаэссон пополнил состав ЦСКА в 2022 году. В сезоне-2022/2023 он вышел на лед в 60 встречах, забросил четыре шайбы и совершил десять результативных передач.

В сезоне-2022/2023 московские армейцы второй раз подряд выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии они победили «Ак Барс» со счетом 4-3.

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