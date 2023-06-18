Стало известно, из-за чего сорвался обмен Сароса в «Лос-Анджелес Кингз»

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос перед дедлайном в прошедшем сезоне мог оказаться в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает Nashville Hockey Now.

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По сведениям источника, за права на 28-летнего финского вратаря «Предаторз» запросили два драфт-пика в первом раунде и другие активы. На этом «Лос-Анджелес» прекратил переговоры и выменял вратаря Йоонаса Корписало из «Коламбус Блю Джекетс».