17-летний Бедард — обладатель награды «Игрок года» от Международной федерации хоккея

Канадский нападающий «Реджайна Пэтс» Коннор Бедард, являющийся главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ, стал победителем номинации «Игрок года» от Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Среди номинантов также были Андрес Амбюль («Давос»/Швейцария), Адам Фантилли (Университет Мичигана/Канада), Доминик Кубалик («Детройт Ред Уингз»/Чехия), Джон-Джейсон Петерка («Баффало Сэйбрз»/Германия), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»/Германия) и Артур Шилов («Ванкувер Кэнакс»/Латвия).