Нападающий Голдобин заключил двухлетний контракт со «Спартаком»

Голдобин заключил двухлетний контракт со «Спартаком»
Нападающий Николай Голдобин подписал двухлетнее соглашение с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
В нынешнее межсезонье «Спартак» в результате обмена с магнитогорским «Металлургом» получил права на нападающего Николая Голдобина. В «Металлург» отправился форвард «Спартака» Данила Квартальнов.
Голдобину 27 лет, в прошлом сезоне он набрал 36 очков (19+17) в 59 встречах регулярного чемпионата, в плей-офф в его активе два гола в 11 матчах. Всего в Континентальной хоккейной лиге он набрал 123 очка (56+67) в 187 играх.
Голдобин с 2012 по 2020 год выступал в Национальной хоккейной лиге, набрав 46 (19+27) очков в 125 матчах за «Сан-Хосе» и «Ванкувер», а также 183 (73+110) очка за 212 игр в АХЛ.