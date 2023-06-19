Нападающий Голдобин заключил двухлетний контракт со «Спартаком»

Нападающий Николай Голдобин подписал двухлетнее соглашение с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

В нынешнее межсезонье «Спартак» в результате обмена с магнитогорским «Металлургом» получил права на нападающего Николая Голдобина. В «Металлург» отправился форвард «Спартака» Данила Квартальнов.

Голдобину 27 лет, в прошлом сезоне он набрал 36 очков (19+17) в 59 встречах регулярного чемпионата, в плей-офф в его активе два гола в 11 матчах. Всего в Континентальной хоккейной лиге он набрал 123 очка (56+67) в 187 играх.