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Четыре российских игрока попали в список кандидатов на включение в Зал славы в 2023 году

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвал потенциальных претендентов на включение в Зал славы хоккея в 2023 году.

Четыре россиянина попали в список кандидатов на включение в Зал славы
© Чемпионат.com

В список были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

Также в число кандидатов НХЛ включены Хенрик Лундквист, Кори Кроуфорд, Джастин Уильямс, Том Баррассо, Дженнифер Боттерилл, Род Бриндамор, Карин Бай-Дитц, Меган Дагган, Патрик Элиас, Тео Флери, Кёртис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Кэролайн Уэллетт, Дэвид Пойл, Джереми Реник, Кит Ткачук, Пьер Тержон, Майк Вернон, Хенрик Зеттерберг.

Отборочная комиссия соберётся в среду, 21 июня.

Напомним, победителем плей-офф НХЛ сезона-2022/2023 стал «Вегас Голден Найтс».

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