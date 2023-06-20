Пять российских хоккеистов попали в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии ESPN

ESPN подготовил топ свободных агентов НХЛ, разделив их на разные категории. В него попало пять российских хоккеистов.

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В категорию «Игрок, усиливающий команду здесь и сейчас» вошёл нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов. В пункт «Игроки, на которых можно рассчитывать» попал форвард Иван Барбашёв. В категорию «Пан или пропал» добавили нападающего Евгения Дадонова и голкипера Семёна Варламова.