Отец капитана «Флориды» возглавил молодежку «Спартака»

Главным тренером красно-белых назначен Александр Эдгардович Барков . Опытный специалист работал в КХЛ с «Ак Барсом», «Металлургом» , «Амуром» , «Ладой», а также клубами системы «Куньлунь Ред Стар». Кроме того, Барков работал с молодёжными национальными командами Финляндии, Эстонии и Китая. Экс-форвард «Спартака» пополнил тренерский штаб молодёжки в ходе завершившегося чемпионата-2022/2023. Специалист является отцом известного нападающего и капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова.

Старшим тренером молодёжки «Спартака» стал Олег Владимирович Кваша. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года известен по выступлениям за клубы НХЛ и КХЛ, в том числе за «Спартак» в сезоне-2013/2014. В 2020 году Олег Кваша работал на должности скаута «Спартака», а последние два сезона входил в тренерский штаб «Атланта» в МХЛ. Отмечается, что продолжат работу в тренерском штабе молодёжки «Спартака» Вячеслав Белов, Владимир Гришин, тренеры вратарей Сергей Голошумов и Георгий Бояршинов, а также тренер по физподготовке Роман Павленко.