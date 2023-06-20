The Athletic объяснил, почему считает Гончара недостойным попадания в Зал славы

«Буду честен, за эти годы я прошёл путь от твёрдого «нет» Гончару до осторожного «возможно», и сейчас уже думаю, что вы могли бы заставить меня проголосовать за него. Вот почему я так долго колебался: мне трудно назвать защитника членом Зала Славы, если он не только никогда не выигрывал «Норрис Трофи», но даже никогда не был претендентом на него. Такие факты не кричат мне «он один из лучших», так что я тратил больше энергии, продвигая дела таких парней, как Дуг Уилсон.



Несмотря на отсутствие приглашений на вечер награждения, случай Гончара сложнее, чем я думал изначально. Например, у него было девять сезонов в топ-10 на «Норрис» Я действительно считаю что можно доказать — он был классическим домоседом, игравшим в течение 20 лет, чтобы набрать впечатляющие цифры. При этом у него не было какого-то одного яркого года, который нанёс бы его имя на карту. Некоторые назвали бы это последовательностью и стабильностью, но в случае Гончара это действительно вредит.



Я думаю, что с Гончаром всё сводится к тому, что он никогда не рассматривался как «лучший защитник в игре» — ни разу в карьере, за которую он застал таких парней, как Никлас Лидстрём, Здено Хара, Крис Пронгер, Эл Макиннис и Рэй Бурк. Но все они были уверенными кандидатами в Зал хоккейной славы, так что, возможно, планка слишком высока. Гончар не заслуживал быть первопроходцем, да он им и не был. Но не пора ли ему прокрасться сейчас, после пяти лет права на то, чтобы быть кандидатом? Возможно, но это пограничный случай, и вы можете увидеть, что многое против него», — говорится в сообщении.