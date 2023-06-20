Экс-вратарь СКА и «Металлурга» завершил карьеру в 29 лет

«Решил закончить. По здоровью. Пока планирую тренировать, уже начал практику», – приводит слова 29-летнего Налимова «Спорт-экспресс».

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Налимов дебютировал в сезоне-2013/2014. За время карьеры он выступал за владивостокский «Адмирал», новосибирскую «Сибирь», китайский «Куньлунь Ред Стар», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард», «Сочи», рижское «Динамо», магнитогорский «Металлург» и клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Рокфорд Айсхогс».