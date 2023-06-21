«Амур» объявил о расторжении контракта с нападающим

«Амур» расторг контракт с нападающим Игорем Руденковым по соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте хабаровской команды.

28-летний Руденков в минувшем сезоне сыграл за «Амур» в 29 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности "-9". Ранее хоккеист в КХЛ выступал за «Торпедо», «Сочи» и магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ Руденков в 299 матчах набрал 101 (52+49) очков.