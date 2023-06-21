Путин объявил благодарность Александру Овечкину

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).