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Путин объявил благодарность Александру Овечкину

Президент России Владимир Путин объявил благодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею, советнику генерального директора московского "Динамо" Александру Овечкину за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин объявил благодарность Александру Овечкину
© НХЛ

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Овечкину Александру Михайловичу - советнику генерального директора автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб "Динамо-Москва", - говорится в тексте документа.

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

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Хоккеист является воспитанником московского "Динамо", в составе которого становился чемпионом России (2005) и обладателем Кубка Гагарина (2012). С 2018 года он занимает должность советника генерального директора клуба.

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